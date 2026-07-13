Франция задействовала бомбардировщики для тушения лесных пожаров

Во Франции для тушения масштабного лесного пожара в районе города Фонтебло к югу от Парижа задействовали два самолета-бомбардировщика Canadair.

Об этом сообщил префект департамента Сены и Марны в X, передает "Европейская правда".

Пожары, охватившие Фонтебло в воскресенье, к утру охватили около 800 гектаров леса. Привлечение водосбросных самолетов Canadair для локализации пламени беспрецедентно для региона Иль-де-Франс.

Incendie en Seine-et-Marne : deux avions bombardiers d'eau ont été envoyés pour éteindre le feu en bordure de l'autoroute A6, une première en Île-de-France pic.twitter.com/GneXipfJ87 – ICI Paris Île-de-France (@iciparisidf) July 12, 2026

Жителей прилегающих районов заранее предупредили о прибытии авиации, поскольку самолеты должны были набрать воду из реки Сены.

В пожарной службе департамента сообщили, что водосбрасывающие самолеты Canadair в течение дня будут задействованы для тушения пожаров, также ожидается прибытие более 500 пожарных.

Из-за пожара в Фонтебло было эвакуировано около 1000 местных жителей и туристов.

Лесной пожар серьезно нарушил расписание движения поездов, отправляющихся в южном направлении или прибывающих в Париж.

Сообщалось, что в Испании увеличилось число погибших в масштабном лесном пожаре в Андалусии, около двух десятков человек до сих пор числятся пропавшими без вести.