Британское правительство выделяет 250 млн фунтов на защиту еврейских общин

Великобритания выделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трех лет на усиление защиты еврейских общин после того, как в этом году по всей стране была совершена серия антисемитских нападений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Выделенные правительством средства будут использованы для увеличения числа полицейских патрулей возле синагог, еврейских школ и общественных центров после волны нападений на почве ненависти и роста антисемитизма.

Финансирование, распределенное на три года, покроет развертывание более 500 дополнительных полицейских в районах со значительным еврейским населением, включая 300 офицеров в Лондоне.

"Рост антисемитизма, который мы наблюдаем в последние годы, стал испытанием для наших ценностей как страны, и борьба с ним была центральной задачей моего руководства с первого дня", – заявил в понедельник уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В столице Великобритании в этом году произошло несколько нападений на объекты, связанные с еврейской общиной, в частности поджог четырёх машин скорой помощи, принадлежавших еврейской общественной организации, в марте.

В апреле Великобритания повысила национальный уровень террористической угрозы со "значительного" до "серьезного" в ответ на антисемитское нападение с ножом на севере Лондона.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.