Президент Румынии вновь собрал партии на консультации по формированию правительства

Президент Румынии Никушор Дан в понедельник созвал очередной раунд консультаций с парламентскими политическими партиями по вопросу формирования нового правительства.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

На понедельник, 13 июля, Дан пригласил на переговоры в Котроченьский дворец лидеров партий прежней правительственной коалиции – социал-демократов, национал-либералов, Либерального союза спасения Румынии и партии венгерского меньшинства.

Встреча началась в 9 утра, на ней будут обсуждаться варианты решений по формированию нового жизнеспособного правительства.

Напомним, политический кризис в Румынии длится уже более двух месяцев – с тех пор как социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем проголосовали за вотум недоверия правительству Илие Боложана.

Напомним, первый предложенный президентом "внепарламентский" кандидат Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки.

После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.