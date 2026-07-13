США и Иран в течение ночи обменялись новыми ударами

Соединенные Штаты и Иран в течение ночи обменялись новыми ударами на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Центральное командование США, координирующее операции на Ближнем Востоке, сообщило о нанесении новых ударов по иранским объектам с полуночи (по киевскому времени), "чтобы продолжить разрушать их способность атаковать гражданские суда и торговые суда, свободно проходящие через Ормузский пролив".

Это стало второй подряд ночью ударов. До этого в воскресенье президент Дональд Трамп отверг заявления Ирана о закрытии Ормузского пролива.

Отмечается, что удары последовали после очередного обстрела Корпусом стражей исламской революции торгового судна в Ормузском проливе.

В Иране заявили о серии ответных ударов ракетами и БПЛА по американским объектам на Ближнем Востоке.

Известно, что в Бахрейне объявили воздушную тревогу, в Кувейте военные сообщали о работе ПВО.

КСИР утверждает, что в Бахрейне целями ударов стали объекты по обслуживанию американских вертолётов, ангар с патрульным самолётом P-8 Poseidon и командный центр беспилотных операций на американской базе в Шейх-Иса.

Также в Иране заявили об уничтожении топливных резервуаров и установок Patriot на американской базе Али аль-Салем в Кувейте, а также о поражении РЛС на базе Ахмад аль-Джабер.

Цены на нефть на фоне последних событий на Ближнем Востоке выросли более чем на 3%.

Предыдущий обмен ударами произошел в начале прошлой недели – 7-8 июля США нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских ударов по коммерческим судам вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.