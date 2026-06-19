Швейцария движется к отмене запрета на строительство новых АЭС

Нижняя палата парламента Швейцарии в четверг поддержала инициативу об отмене запрета на строительство новых атомных электростанций, что открыло путь для реализации плана правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Одобрение Национальным советом стало возможным после того, как инициативу поддержали верхняя палата парламента, или Совет кантонов, и федеральное правительство.

Партия "Зеленые" объявила о проведении референдума, чтобы выступить против этого шага.

Это решение не имеет непосредственных последствий, поскольку в настоящее время в стране нет планов по строительству новых АЭС.

Народная инициатива, которую поддерживают бизнес-ассоциации, выступила за строительство новых атомных электростанций. Правительство отклонило её, поскольку это потребовало бы внесения поправок в конституцию.

Вместо этого правительство выдвинуло контрпредложение об отмене действующего запрета на строительство новых АЭС.

Швейцария ввела запрет на строительство новых атомных электростанций в 2017 году после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году. Четыре существующих реактора могут продолжать работать, пока они безопасны.

Между тем Литва первой в мире готовится к демонтажу активных зон реакторов типа РБМК на Игналинской АЭС – таких же, как на Чернобыльской АЭС.

А в марте СМИ писали, что Италия рассматривает возможность возвращения к атомной энергетике спустя почти 40 лет после закрытия своего последнего атомного реактора.