Швейцарія рухається до скасування заборони на будівництво нових АЕС

Нижня палата парламенту Швейцарії у четвер підтримала ініціативу щодо скасування заборони на будівництво нових атомних електростанцій, що відкрило шлях для реалізації урядового плану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Схвалення Національною радою стало можливим після того, як ініціативу підтримали верхня палата парламенту, або Рада кантонів, та федеральний уряд.

Партія "Зелені" оголосила про проведення референдуму, щоб виступити проти цього кроку.

Це рішення не має безпосередніх наслідків, оскільки наразі в країні немає планів щодо будівництва нових АЕС.

Народна ініціатива, яку підтримують бізнес-асоціації, виступила за будівництво нових атомних електростанцій. Уряд відхилив її, оскільки це вимагало б внесення змін до конституції.

Натомість уряд висунув контрпропозицію щодо скасування чинної заборони на будівництво нових АЕС.

Швейцарія ухвалила заборону на будівництво нових атомних електростанцій у 2017 році після катастрофи на АЕС "Фукусіма" в Японії у 2011 році. Чотири наявні реактори можуть продовжувати працювати, доки вони є безпечними.

Тим часом Литва першою в світі готується до демонтажу активних зон реакторів типу РБМК на Ігналінській АЕС – таких самих, як на Чорнобильській АЕС.

А у березні ЗМІ писали, що Італія розглядає можливість повернення до атомної енергетики через майже 40 років після того закриття свого останнього атомного реактора.