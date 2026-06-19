Лидеры стран ЕС просят Еврокомиссию принять более жесткие экономические меры против Китая

Страны-члены ЕС призывают Европейскую комиссию принять жесткие экономические меры против Китая в ответ на дисбалансы в торговле с блоком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Politico.

По словам источников, во время позднего ужина на саммите в Брюсселе лидеры обратились к Комиссии с просьбой оценить инструментарий торговой защиты ЕС и разработать новые инструменты, чтобы обеспечить снижение рисков в экономических отношениях с Пекином.

"Все считают, что нам нужны меры для снижения нашей зависимости. А субсидии, предоставляемые в Китае, – это несправедливо. Нам нужен ответ на это. Комиссия намерена предложить меры, и мы продолжим это обсуждать", – заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в комментарии изданию, назвав это "срочным" делом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась выяснить у лидеров стран ЕС, насколько они готовы мириться с ответными санкциями со стороны Китая.

По словам европейского чиновника, Брюссель проведет краткосрочный анализ имеющихся инструментов и способов их эффективного использования. Разработка новых мер потребует времени для их реализации, а затем и для прохождения законодательного процесса.

Чиновники и дипломаты, которых проинформировали об обсуждении на саммите, заявили, что за столом переговоров укрепляется консенсус относительно укрепления торговой защиты ЕС и внедрения инструментов для защиты рынков.

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС должен защищаться от недобросовестных торговых практик со стороны других государств, сигнализируя об открытости к предложениям Европейской комиссии относительно более жесткого подхода к Китаю.

Среди вариантов, рассматриваемых Европейской комиссией, есть так называемый инструмент борьбы с избыточными мощностями для решения проблемы государственных субсидий, приводящих к накоплению огромного количества товаров в стратегических секторах.

Китай раскритиковал планы Европейского Союза по защите ключевых отраслей от китайской конкуренции, предупредив, что в случае принятия этих мер примет ответные шаги.