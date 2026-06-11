Мерц выступил за ужесточение торговых мер ЕС в отношении Китая

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС должен защищаться от недобросовестных торговых практик со стороны других государств, продемонстрировав готовность рассмотреть предложения Европейской комиссии о более жестком подходе к Китаю.

Как пишет "Европейская правда", Мерц озвучил это во время своего выступления в Бундестаге 11 июня, передает Politico.

Канцлер обратился к немецкому парламенту перед саммитом ЕС на следующей неделе, на котором лидеры должны обсудить, как реагировать на избыток промышленных мощностей Китая и увеличение экспорта в Европу.

"Европа получает больше пользы от открытой и справедливой мировой торговли, чем любой другой континент в мире. Это правда... Но также правда, что там, где другие не соблюдают общие правила, мы не можем и не будем сидеть сложа руки. Мы защищаем наши интересы и нашу экономику от торговой практики других стран, которая искажает конкуренцию", – подчеркнул глава правительства Германии.

Германия была одной из немногих стран ЕС, у которой был профицит в торговле с Китаем. Но после пандемии COVID-19 ситуация изменилась в сторону существенного дефицита – 90 миллиардов евро в 2025 году. Кроме того, Китай обвиняют в значительной части сокращения рабочих мест в ключевых производственных секторах немецкой экономики.

Это побуждает некоторых представителей немецкой промышленности призывать Европу занять более жесткую позицию в отношении Китая. Берлин недавно начал менять свою позицию – отчасти из-за медленного роста и промышленного спада, усугубляемого китайской конкуренцией – оставляя Испанию последним главным противником более жесткой торговой политики ЕС в отношении Пекина.

"На Европейском совете мы обсудим, как мы можем расширить наш инструментарий в рамках Европейского союза. Мы хотим использовать привлекательность нашего единого рынка для обеспечения соблюдения правил честной и прозрачной конкуренции", – заявил Мерц.

Среди вариантов, рассматриваемых Европейской комиссией, есть так называемый инструмент борьбы с избыточными мощностями для решения проблемы государственных субсидий, приводящих к накоплению огромного количества товаров в стратегических секторах. Комиссия также рассматривает дополнительные торговые меры против импорта, наносящего ущерб местной промышленности.

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон в четверг созвал видеоконференцию с участием стран G7 и Китая, посвященную вопросам преодоления глобальных экономических дисбалансов.

На днях еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что хочет, чтобы ЕС взял пример с США в торговых переговорах с Китаем.

В конце апреля Китай раскритиковал планы Европейского Союза по защите ключевых отраслей от китайской конкуренции, предупредив, что в случае принятия этих мер примет ответные шаги.