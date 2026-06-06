Турецкое рыболовное судно "подверглось нападению" вблизи оккупированного Крыма: есть погибший

Рыболовецкое судно под турецким флагом "подверглось нападению" и затонуло у северного побережья Чёрного моря, в результате чего есть погибший и раненые моряки.

Об этом сообщила в пятницу, 5 июня, береговая охрана Турции, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению командования береговой охраны, судно Duru 67 "подверглось нападению" к западу от оккупированного Россией Севастополя в пятницу, 5 июня. В заявлении не приводятся дополнительные подробности о нападении.

Пятерых раненых моряков спас другой траулер Burak Kaya, но один из них скончался по пути в Турцию.

Судно береговой охраны с медицинской бригадой на борту догнало Burak Kaya примерно в 213 километрах к северу от турецкого порта Инеболу, и пострадавших подняли на борт.

Как отмечается, после 15-часового обратного рейса раненых доставили в больницу в столице провинции Кастамону.

Как пишет AP, директор провинциального управления здравоохранения Февзи Явузилмаз отметил, что они получили осколочные ранения, а одному из них на борту судна береговой охраны сделали небольшую операцию.

"Двое наших пациентов имеют относительно легкие ранения, а двое – несколько более серьезные", – сказал он.

В конце марта сообщалось, что в Черном море в 15 милях от Стамбульского пролива произошел взрыв на танкере "теневого флота" РФ ALTURA, загруженном сырой нефтью из России; власти говорят о ударе беспилотником.

После этого Турция выразила обеспокоенность нападением на турецкий нефтяной танкер в Черном море, предупредив, что инцидент представляет серьезные риски для безопасности на море и может свидетельствовать об опасном расширении регионального конфликта.