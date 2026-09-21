СМИ: Макрон просит Еврокомиссию ослабить правила, чтобы увеличить производство топлива в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Еврокомиссии с просьбой ослабить европейские правила в отношении производства топлива, чтобы увеличить объемы производства на континенте и смягчить последствия энергетического кризиса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал BFMTV, который ознакомился с письмом французского президента.

В письме, адресованном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Макрон требует временного смягчения ряда европейских правил для быстрого увеличения производства топлива на континенте.

Среди основных предложений, выдвинутых Макроном, – смягчение европейских стандартов качества топлива, увеличение доли биотоплива в дизельном топливе, а также отсрочка выполнения некоторых новых обязательств, возложенных на импортеров ископаемых энергоносителей.

Эти меры, по мнению французского президента, должны позволить "усилить наши возможности по импорту и производству в краткосрочной перспективе и увеличить предложение на внутреннем рынке".

В своём письме Макрон приводит тревожные факты о влиянии блокирования Ормузского пролива на энергетическую безопасность ЕС.

"Почти полное закрытие Ормузского пролива с марта 2026 года привело в последние месяцы к сокращению мирового предложения нефти и к значительной реорганизации мировых потоков углеводородов", – говорится в письме.

По словам Макрона, мировые запасы нефти в результате этого сократились на "более 500 миллионов баррелей". Он добавил, что ситуация вновь обострилась в последние недели из-за "атак на энергетическую инфраструктуру России и Ближнего Востока" и роста потребления в Азии.

Он предупредил, что без скорейшего открытия Ормузского пролива и возобновления работы саудовского нефтепровода "Восток-Запад" можно ожидать сокращения поставок нефти на мировой рынок как минимум на дополнительные 4 миллиона баррелей в сутки. Такое сокращение, по его словам, может привести к резкому росту цен.

Европа особенно уязвима к этим потрясениям из-за своей зависимости от Ближнего Востока в отношении некоторых нефтепродуктов. По данным, приведенным французским лидером, на этот регион приходится 36 % европейского импорта авиационного топлива и 18 % импорта дизельного топлива.

Учитывая масштабы проблемы, Макрон считает, что одних европейских мер будет недостаточно.

"За пределами Союза ситуация, с которой мы сталкиваемся, требует скоординированной реакции на глобальном уровне, как мы это начали в этом году в рамках "Группы семи", – добавил он.

На днях вице-премьер-министр и министр промышленности Чехии Карел Гавличек предупредил, что Европа вступает в очередной энергетический кризис.

16 сентября правительство Франции сообщило, что продлит действие целевой помощи для отраслей, которые больше всего пострадали от последнего роста цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп обвинил украинские удары по российским нефтебазам в дефиците дизельного топлива в мире.