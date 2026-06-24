Зеленский: ретрансляторы для дронов на территории Беларуси уже не работают

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для корректировки российских ударов по украинской территории, прекратили свою работу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал во время общения с журналистами.

Зеленский отметил, что эту информацию ему предоставил главнокомандующий Александр Сырский, а также разведывательные ведомства.

"По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси. Демонтировали их или нет – я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают", – сказал он.

Зеленский 19 июня заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырёх таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

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