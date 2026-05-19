Спикер Сейма Литвы предлагает изменить конституцию для размещения ядерного оружия

Председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что в нынешней геополитической ситуации стоит рассмотреть возможность внесения изменений в конституцию, чтобы разрешить размещение ядерного оружия в Литве.

Об этом председатель парламента сказал журналистам в Сейме во вторник, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Согласно статье 137 литовской конституции, на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

"Оценивая ситуацию, в которой мы находимся, геополитическую обстановку и события вокруг, я считаю, что это действительно стоит сделать", – отметил Олекас.

По словам Олекаса, стоит рассмотреть возможность для Литвы оказаться под "ядерным зонтиком", который предлагают другие страны НАТО, но для этого необходимо согласие в Государственном совете по вопросам обороны (ДРЗО).

"Я думаю, что это на самом деле хорошее предложение. Такой зонтик нужен. Мы находимся под зонтиком НАТО, но что касается оформления, дискуссий и того, какими должны быть решения, мне кажется, нужна ясность, и мы уже обсуждаем это в более узких кругах. Пожалуй, такое общее согласие, и в Государственном совете по вопросам обороны, действительно было бы необходимым", – сказал он.

Председатель парламента уточнил, что возможность присоединения к инициативам ядерного сдерживания в "узких кругах" обсуждается с литовскими политиками, а не с зарубежными партнерами.

Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Франция увеличит количество французских ядерных боеголовок. Он также говорил о готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.