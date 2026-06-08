ЕС перечислил Украине 2,8 млрд евро помощи в рамках Ukraine Facility.

В понедельник, 8 июня, Украина получила седьмой транш финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility на поддержку государственного бюджета в размере 2,8 млрд евро.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Украина 8 июня получила 2,8 млрд евро финпомощи в рамках Ukraine Facility.

"Сегодня мы выделили около 2,8 миллиарда евро Украине в рамках Ukraine Facility. Это финансирование поможет Украине удовлетворить ее потребности в сбалансировании бюджета и поддержать деятельность государственного управления, поскольку она продолжает защищаться от агрессивной войны России", – заявил Мерсье.

Он уточнил, что это – седьмой транш в рамках Ukraine Facility.

Спикер напомнил, что с марта 2024 года общая поддержка ЕС для Украины в рамках Плана для Украины (Ukraine Facility) достигла 29,5 миллиарда евро.

"Сегодняшняя выплата является следствием внедрения Украиной реформ в ключевых секторах, включая государственные финансы, судебную систему, энергетику, сельское хозяйство и цифровизацию. Она также отмечает дальнейший прогресс Украины на пути к членству в ЕС", – подчеркнул Гийом Мерсье.

"Европейская правда" ранее сообщала, что седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Facility – 2,8 млрд евро – будет перечислен Украине в начале июня 2026 года.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина выполнила ряд требований для получения нового транша по Ukraine Facility.

В целом, ЕС устанавливает более строгие условия относительно реформ для получения Украиной макрофинансовых траншей, но Киев сопротивляется просьбам Брюсселя.

О дальнейших планах и условиях ЕС относительно финансирования Украины в 2026-27 годах – в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой из "Европейской правды" Условия жесткие, но не последние. Что еще потребует ЕС от Украины за 90 млрд евро.