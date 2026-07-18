В Швеции в торговом центре частично обрушилась крыша

В шведском городе Уддевалла часть крыши торгового центра обрушилась на помещение кондитерской.

Об этом пишет SVT, передает "Европейская правда".

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые выясняют причины инцидента и оценивают вероятность дальнейшего обрушения.

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в субботу, 18 июля, в 08:20. На тот момент торговый центр ещё не был открыт для посетителей, за исключением продуктовых магазинов, расположенных неподалёку от места обрушения.

"Часть крыши обрушилась, но мы пока не знаем причины. Территорию оцеплили, чтобы никто не мог попасть в опасную зону. Мы продолжаем собирать информацию и проверяем, существует ли риск дальнейшего обрушения", – сообщил Петер Густафссон из командного центра служб экстренной помощи.

Персонал торгового центра эвакуировали. Скорую помощь на место происшествия не вызывали, и пока информации о пострадавших нет.

Руководитель торгового центра отметил, что пока оценить масштабы повреждений невозможно.

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