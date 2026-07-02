СМИ: ЕС может объявить о запрете соцсетей для детей в сентябре

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, озвучит предложения о введении общеевропейского запрета на использование социальных сетей детьми 16 сентября в Страсбурге во время своего ежегодного выступления "О состоянии дел в Союзе".

Об этом стало известно Euractiv от чиновников и дипломатов в ЕС, сообщает "Европейская правда".

Один из чиновников Комиссии предупредил, что правовая база еще не определена. Однако ожидается, что эта инициатива проложит путь для принятия законодательства ЕС или других регуляторных мер, которые обяжут платформы не допускать создания учетных записей детьми, не достигшими минимально установленного возраста.

По словам еще одного собеседника издания, чиновники Еврокомиссии проинформировали правительства о том, что в сентябре следует ожидать соответствующего объявления. Это усиливает ожидания того, что фон дер Ляйен воспользуется своим ежегодным программным выступлением для обнародования этой инициативы.

Пока остается неясным, какой минимальный возраст предложит Комиссия и как любые ограничения будут работать на практике. Национальные правительства выдвигали различные варианты – от обязательного согласия родителей до прямых ограничений, подкрепленных технологиями проверки возраста.

Один из чиновников ЕС, знакомый с позицией фон дер Ляйен, заявил, что объявление "может прозвучать" во время выступления. В то же время он предупредил, что экспертная группа, консультирующая Комиссию, еще не опубликовала своих рекомендаций.

Ожидается, что консультативная группа, созданная главой Еврокомиссии для изучения вопроса о том, как следует защищать детей в интернете, представит свой отчет 13 июля. До этого момента "невозможно предсказать политический курс и точные дальнейшие шаги", добавил собеседник.

По словам источников, защита детей в интернете стала одним из ключевых приоритетов фон дер Ляйен в рамках её второго срока полномочий.

Один из собеседников охарактеризовал это как личный "любимый проект", отметив, что правительства хотели, чтобы Комиссия "наполнила слова содержанием" после нескольких месяцев политических заявлений.

Ранее сообщалось, что в Великобритании запретят доступ к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет и введут ограничения в отношении игровых платформ и сервисов прямых трансляций.

Также в Швеции предлагают запретить социальные сети для детей до 15 лет.