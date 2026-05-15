Санду назвала условие, при котором Кишинев начнет финансировать Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что Кишинев уже помогает жителям непризнанного Приднестровья различными способами, однако не может финансировать регион, пока там находятся российские военные.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом она сказала в эфире телевидения.

На фоне энергетического кризиса в Приднестровье и проблем с социальными выплатами у Санду спросили, есть ли у Кишинева планы по предотвращению гуманитарного кризиса в непризнанном регионе.

Президент ответила, что Молдова уже готовит шаги по экономической реинтеграции, и часть из них закреплена в законодательных актах – как, в частности, о так называемом Фонде конвергенции.

"Мы видим, что все больше людей из Приднестровья едут на правый берег и находят здесь работу. Часть приезжает за медицинскими услугами. То есть, мы уже помогаем им. Но нужно понимать, что мы не можем взять на себя ответственность за финансирование региона, пока там остаются российские войска", – отметила Санду.

"Мы готовы к реинтеграции, но сначала нужно решить этот вопрос. Надеюсь, люди в Приднестровье также это понимают – ведь многое зависит и от них", – сказала Мая Санду.

Ранее на этой неделе премьер Молдовы Александру Мунтяну сказал, что шансы на реинтеграцию Приднестровья сейчас "больше, чем когда-либо", хотя речь идет о перспективе нескольких лет.

