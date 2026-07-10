В Германии ужесточили ответственность сервисов по прокату электросамокатов

Немецкий Бундестаг проголосовал за введение более строгих правил для компаний, занимающихся прокатом электросамокатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Правила направлены на то, чтобы облегчить жертвам ДТП получение компенсации.

"Каждый, кто зарабатывает деньги на прокате электросамокатов, должен также нести ответственность за ущерб, причиненный его транспортными средствами", – заявила министр юстиции Стефани Хубиг.

Новый закон, предусматривающий более строгую ответственность независимо от вины, обязывает компанию, владеющую парком электросамокатов, покрывать расходы, связанные с ДТП, если лицо, непосредственно ответственное за происшествие, не может быть привлечено к ответственности.

В случае ДТП с участием припаркованных электросамокатов пострадавшим также больше не придется доказывать, что водитель неправильно припарковал транспортное средство.

По мере того как на дорогах Германии появляется всё больше электросамокатов, количество ДТП с участием так называемых малых электротранспортных средств почти удвоилось – с примерно 4 000 в 2021 году до почти 8 000 ДТП в 2024 году.

До сих пор пострадавшим часто приходилось самостоятельно покрывать расходы, связанные с ДТП, поскольку на электросамокаты не распространялись правила строгой ответственности, действующие в отношении моторных транспортных средств.

В начале мая греческий министр по вопросам защиты граждан Михалис Хрисохоидис объявил о планах ввести регулирование использования электросамокатов в ответ на ряд зарегистрированных ДТП, в которых фигурировали преимущественно несовершеннолетние.

Между тем власти Португалии объявили о "безжалостных" мерах по борьбе с нарушителями правил дорожного движения.