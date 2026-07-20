Париж заявил о задержании и допросе французских дипломатов в Иране

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сотрудники французского посольства в Иране, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, были задержаны и подверглись допросу представителями иранских спецслужб.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своем X.

Барро сообщил, что вечером 19 июля двое сотрудников посольства Франции в Иране "подверглись крайне серьезному запугиванию" со стороны иранских спецслужб, что стало грубым нарушением их дипломатического иммунитета.

Dimanche soir deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été la cible d'une action d'intimidation extrêmement grave de la part des services de sécurité iraniens, en violation flagrante des immunités diplomatiques dont ils bénéficient.



Détenus sans raison pendant plusieurs… – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 20, 2026

"После многочасового задержания без причины, допросов и – в случае одного из них – применения силы, они наконец смогли вернуться в посольство, где находятся в безопасности, ожидая возвращения во Францию в ближайшие часы. Такое обращение особенно шокирует ещё и потому, что эти двое сотрудников занимаются нашими программами поддержки гражданского общества, в частности иранских деятелей исскуств и учёных", – заявил министр иностранных дел Франции.

Барро отметил, что беседовал с дипломатами после инцидента и поблагодарил их за мужественное выполнение своей работы.

"Также я сообщил министру иностранных дел Ирана, что такое грубое и недопустимое посягательство на неприкосновенность наших сотрудников не может остаться без последствий", – добавил глава МИД, не уточняя, какие ответные меры рассматривает Париж.

Несмотря на продолжающуюся войну США с Ираном, многие европейские посольства в Тегеране продолжают работу. Среди прочего, это посольства Испании и Швейцарии.