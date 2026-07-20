Укр Рус Eng

Париж заявил о задержании и допросе французских дипломатов в Иране

Новости — Понедельник, 20 июля 2026, 20:47 — Мария Емец

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сотрудники французского посольства в Иране, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, были задержаны и подверглись допросу представителями иранских спецслужб.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своем X.

Барро сообщил, что вечером 19 июля двое сотрудников посольства Франции в Иране "подверглись крайне серьезному запугиванию" со стороны иранских спецслужб, что стало грубым нарушением их дипломатического иммунитета.

"После многочасового задержания без причины, допросов и – в случае одного из них – применения силы, они наконец смогли вернуться в посольство, где находятся в безопасности, ожидая возвращения во Францию в ближайшие часы. Такое обращение особенно шокирует ещё и потому, что эти двое сотрудников занимаются нашими программами поддержки гражданского общества, в частности иранских деятелей исскуств и учёных", – заявил министр иностранных дел Франции.

Барро отметил, что беседовал с дипломатами после инцидента и поблагодарил их за мужественное выполнение своей работы.

"Также я сообщил министру иностранных дел Ирана, что такое грубое и недопустимое посягательство на неприкосновенность наших сотрудников не может остаться без последствий", – добавил глава МИД, не уточняя, какие ответные меры рассматривает Париж.

Несмотря на продолжающуюся войну США с Ираном, многие европейские посольства в Тегеране продолжают работу. Среди прочего, это посольства Испании и Швейцарии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Иран
Реклама: