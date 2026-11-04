Соруководитель группы поддержки Украины в Конгрессе США может проиграть выборы

По предварительным прогнозам, член Палаты представителей США от Республиканской партии, соруководитель группы поддержки Украины в Конгрессе США Брайан Фицпатрик проиграет в Пенсильвании.

Об этом свидетельствует прогноз CNN, пишет "Европейская правда".

По прогнозам, демократ Боб Харви вытеснит из Пенсильвании Фитцпатрика, который занимал эту должность пять сроков.

Харви, занимающий должность заместителя председателя Совета комиссаров округа Бакс, получил поддержку губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и сосредоточил свою предвыборную кампанию на борьбе с коррупцией в Вашингтоне.

По данным Associated Press, после подсчёта 96 % голосов Харви набрал 184 272 голоса (52,7 %), а Фитцпатрик – 165 238 голосов (47,3 %).

Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия теряет большинство в верхней палате – демократы получили 51 место, необходимое им для большинства.

Кроме того, ожидается, что демократы получат большинство и в Палате представителей.

Отметим, ранее Фитцпатрик предупредил, что лица, причастные к ограничениям в использовании Украиной программы Starshield будут привлечены к полной ответственности.

А после "дизельного соглашения" между США и Россией Фитцпатрик представил двухпартийный законопроект, который, по его словам, не позволит Трампу отменить санкции; он получил название "Закон Рональда Рейгана "Мир благодаря силе"".

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.