Швейцария возобновит работу посольства в Иране

Швейцария вернула часть персонала в свое посольство в Тегеране, которые подготовят его к постепенному возобновлению работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве Швейцарии.

Швейцарское правительство приняло решение направить небольшую команду из четырех технических работников в посольство в Иране. Техническую группу возглавляет временный поверенный в делах Швейцарии. Возвращение остального персонала планируется после завершения всех оценок рисков безопасности.

На первом этапе швейцарский персонал проведет различные оценки по полному восстановлению работы. Консульские услуги, включая выдачу виз, пока что не будут предоставляться.

Работа посольства была приостановлена 11 марта из-за нестабильной ситуации с безопасностью после начала войны между США, Израилем и Ираном.

Решение о постепенном открытии было принято после анализа рисков и в консультации с Тегераном и Вашингтоном, добавили в правительстве.

Напомним, 9 апреля о планах открыть свое посольство в Иране сообщила Испания. Это произошло на фоне объявления двухнедельного перемирия в войне между США и Ираном.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает перемирие с Ираном по просьбе Пакистана.

23 апреля Трамп сообщил о своем приказе американским военным уничтожать любые суда, в том числе иранские, которые устанавливают мины в Ормузском проливе.