Конгрессвумен Виктория Спартц, уроженка Черниговской области, известная своими критическими заявлениями в адрес Украины и блокированием военной помощи Киеву, проиграла выборы в Палату представителей США.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов в её избирательном округе в штате Индиана, сообщает Associated Press.

Спартц проиграла демократу Джей Ди Форду с результатом 51,66% против 48,34%.

Виктория Спартц родилась в городе Носовка в Черниговской области. Ранее она поддерживала военную помощь Украине и одной из первых осудила российское вторжение в 2022 году. Однако впоследствии изменила свою позицию и присоединилась к блокированию законопроектов о предоставлении поддержки Киеву.

Она также называла украинского президента Владимира Зеленского "идиотом" и призывала украинцев смириться с потерей территорий.

Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия теряет большинство в верхней палате – демократы получили 51 место, необходимое им для большинства.

Кроме того, ожидается, что демократы получат большинство и в Палате представителей.

Президент США Дональд Трампо правдался за провал своей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.