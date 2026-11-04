Сохранится ли поддержка Украины со стороны ЕС в 2027 году и что ей грозит

2027 год таит в себе серьёзные угрозы для Украины.

Высокие шансы стать президентом Франции имеет ультраправая кандидатка Марин Ле Пен. В Италии проукраинская премьер-министр Джорджа Мелони после парламентских выборов может потерять власть в пользу левых популистов или же столкнуться с ограничениями в поддержке Украины в собственной новой коалиции – даже если останется во главе правительства.

Если 2027-й год удастся пройти без значительных потрясений, следующая остановка – парламентские выборы в Румынии в 2028 году. Местные ультраправые пользуются наибольшей поддержкой среди избирателей и выступают против оказания Евросоюзом помощи Украине. А в 2029 году состоятся выборы в Австрии и Германии, где праворадикальные сторонники Кремля из Партии свободы и "Альтернативы для Германии" также возглавляют партийные рейтинги.

О том, насколько реальна угроза прекращения поддержки Украины со стороны ЕС из-за ультраправых и за какими странами стоит следить, читайте в статье редактора "Европейской правды" Анатолия Марциновского Ультраправая Европа: смогут ли друзья Путина остановить поддержку Украины и откуда ждать опасности. Далее – краткое изложение статьи.

Президентские выборы во Франции должны состояться в апреле-мае 2027 года. Поводов для оптимизма относительно их результатов для Украины на сегодняшний день явно мало.

По прогнозам социологов, в первом туре кандидат от ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен может набрать до 38% голосов, а во втором уверенно опережает любого из ближайших соперников. При этом следующим за ней в рейтинге сейчас идет лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, который относится к Украине еще хуже, чем ультраправые.

Уже первые предвыборные заявления Ле Пен по поводу Украины вполне соответствуют целям России.

Но даже если во Франции произойдет чудо, в конце года Украину ждет следующий вызов – парламентские выборы в Италии.

Там ультраправые уже у власти, но Рим последовательно поддерживает Киев и санкции против России. Только итальянскую военную помощь с начала полномасштабной войны оценивают в 3 млрд евро.

При этом давление на премьер-министра Джорджу Мелони с требованием прекратить помощь, которое и до сих пор было значительным, наверняка будет усиливаться в преддверии выборов. В частности, лишь 18 % итальянцев выступают за продолжение военной поддержки Киева.

Двусторонняя военная поддержка со стороны Италии вполне может быть приостановлена на время предвыборной кампании, и признаки этого уже наблюдаются.

20 октября Румыния избежала очередного опасного сценария, который мог бы привести к власти ультраправую партию "Альянс за объединение румын" (AUR). Популярность этой ультраправой и открыто антиукраинской партии составляет сейчас около 40%.

Плановые парламентские выборы должны состояться в Румынии осенью 2028 года. Приход к власти ультраправых точно принес бы Украине серьёзные проблемы.

Это касается и Австрии, где к власти может прийти ультраправая и явно пророссийская Партия свободы (FPÖ).

Следующие плановые парламентские выборы в Австрии, как и в Германии, состоятся в 2029 году.

До этого, казалось бы, ещё далеко, но сложно сказать, как к этому отнесутся немецкий политикум и общество. И сохранится ли "брандмауэр" – табу ведущих партий Германии на сотрудничество с пропутинской партией "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

В течение 2026 года популярность "АдГ" росла. Ультраправые обогнали блок канцлера Мерца ХДС/XCC, а в сентябре их поддержка впервые достигла 30%. Сейчас она на несколько процентов ниже, но партия по-прежнему возглавляет общенациональный рейтинг.

Конечно, ультраправых сил в Европе гораздо больше, чем упомянуто в этой статье. Их в ЕС десятки.

В конце концов, пророссийскими бывают не только радикалы. Наиболее проблемной сейчас выглядит Болгария с премьером Руменом Радевым.

Подробнее – в материале Анатолия Марциновского Ультраправая Европа: смогут ли друзья Путина остановить поддержку Украины и откуда ждать опасности.