Испания возобновит работу посольства в Тегеране

Испания вновь откроет свое посольство в Иране, которое приостанавливало работу после начала войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед выступлением в парламенте, передает El Pais.

Глава МИД объявил, что поручил послу Испании вернуться в Тегеран. Работу посольства возобновят для того, чтобы предложить свою помощь в переговорном процессе после достижения прекращения огня между США и Ираном.

"Я поручил нашему послу в Тегеране вернуться, возобновить выполнение своих обязанностей и вновь открыть посольство Испании в Тегеране. Мы все внесем свой вклад в эти мирные усилия со всех возможных сторон, в частности из самой столицы Ирана", – заявил Альбарес.

Испания эвакуировала свою дипломатическую миссию из Тегерана 7 марта из-за ухудшения условий безопасности после начала войны США, Израиля и Ирана.

Напомним, 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

10 апреля ожидаются переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде, столице Пакистана.

Делегацию США должен возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.