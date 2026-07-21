В Германии планируют запретить употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях

Крупнейший немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn планирует ввести запрет на употребление алкоголя на всех 5400 железнодорожных станциях Германии после инцидента, в ходе которого человек выпал из поезда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

В будущем по всей стране будет запрещено употреблять пиво, вино, водку и другие алкогольные напитки на перронах или в вестибюлях вокзалов за пределами заведений общественного питания.

Полное введение этого запрета должно быть завершено к 15 октября 2026 года.

Глава Deutsche Bahn Эвелин Палла заявила изданию, что пришло время действовать более жестко.

"Мы стремимся к большему порядку и безопасности на наших вокзалах и в наших поездах. Для меня важно только одно: защита наших коллег и наших пассажиров", – сказала она.

Недавно по всей стране разлетелась новость о серьезном инциденте в региональном поезде в Баден-Вюртемберге. Сотрудник службы безопасности железной дороги упал с поезда после стычки с пассажиром, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

До сих пор запрет на употребление алкоголя действовал преимущественно на крупных немецких вокзалах, в частности во Франкфурте, Гамбурге и Кельне. Теперь государственная компания распространяет это правило на всю территорию страны, опираясь на свое право распоряжаться собственностью. Местные правила должны быть скорректированы в течение ближайших недель в сотрудничестве с муниципалитетами и органами власти.

Соблюдение запрета будут контролировать сотрудники службы безопасности Deutsche Bahn и федеральная полиция. Тому, кого поймают на неразрешенном употреблении алкоголя, грозит немедленное удаление из помещения. За грубые нарушения предусмотрен постоянный запрет на пребывание на территории железнодорожной станции.

Напомним, в июне в Мюнхене сошел с рельсов на путепроводе грузовой поезд, в результате чего один человек погиб.

Сообщалось также, что в феврале 2026 года в Германии пассажир без билета до смерти избил контролера в одном из поездов Deutsche Bahn.