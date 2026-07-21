У Німеччині планують заборонити вживати алкоголь на всіх залізничних станціях

Німецький головний залізничний оператор Deutsche Bahn планує запровадити заборону на вживання алкоголю на всіх 5400 залізничних станціях Німеччини після інциденту з випаданням людини з потяга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

У майбутньому по всій країні буде заборонено вживати пиво, вино, горілку та інші алкогольні напої на перонах або у вестибюлях станцій за межами закладів громадського харчування.

Повне впровадження цієї заборони має бути завершено до 15 жовтня 2026 року.

Голова Deutsche Bahn Евелін Палла заявила виданню, що настав час діяти жорсткіше.

"Ми прагнемо більшого порядку та безпеки на наших вокзалах і в наших поїздах. Для мене важливе лише одне: захист наших колег та наших пасажирів", – сказала вона.

Нещодавно на всю країну розлетілася новина про серйозний інцидент в регіональному поїзді в Баден-Вюртемберзі. Співробітник служби безпеки залізниці впав з поїзда після сутички з пасажиром, який був у стані алкогольного сп’яніння.

Досі заборона на вживання алкоголю діяла переважно на великих німецьких вокзалах, зокрема у Франкфурті, Гамбурзі чи Кельні. Тепер державна компанія поширює це правило на всю територію країни, спираючись на своє право розпоряджатися власністю. Місцеві правила мають бути скориговані протягом найближчих тижнів у співпраці з муніципалітетами та органами влади.

Дотримання заборони контролюватимуть співробітники служби безпеки Deutsche Bahn та федеральна поліція. Тому, кого викриють у недозволеному вживанні алкоголю, загрожує негайне виведення з приміщення. За потворні порушення передбачено постійну заборону на перебування на території залізничної станції.

Нагадаємо, у червні у Мюнхені зійшов з рейок на шляхопроводі вантажний потяг, внаслідок чого одна людина загинула.

Повідомляли також, що у лютому 2026 року у Німеччині пасажир без квитка до смерті побив контролера в одному з потягів Deutsche Bahn.