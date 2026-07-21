Как США нарушают правила, пытаясь разрушить Международный уголовный суд

Чтобы институт потерпел крах, не обязательно нужны громкие скандалы и ошибки.

Иногда для этого достаточно манипуляций, когда преднамеренное разрушение института преподносится как честное расследование и маскируется под стремление к подотчетности.

Об опасной ситуации, сложившейся вокруг Международного уголовного суда, читайте в колонке Жозепа Борреля Как Трамп вместе с Россией и Китаем "разбирает на кирпичики" Международный уголовный суд. Далее – краткое изложение.

Автор колонки напоминает, что эта история началась в апреле 2024 года, когда группа американских сенаторов предупредила Хана – а фактически пригрозила ему – что в случае, если он осмелится ходатайствовать об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за военные преступления, то сам станет мишенью.

"Это его не остановило. Хан поступил именно так, как его предупреждали, то есть подал запрос о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны его правительства Йоава Галанта и нескольких командиров ХАМАС", – пишет Жозеп Боррель.

Он обращает внимание на то, что Хан поступил так же, как и ранее, когда добивался ареста правителя России Владимира Путина, бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте или руководства "Талибана".

"Вместо этого противникам Хана удалось инициировать дискуссию о его возможном отстранении от должности, используя в качестве главного инструмента атаки обвинения в сексуальных домогательствах", – добавляет бывший глава дипломатии ЕС.

И хотя созданная самим Судом коллегия рассмотрела обвинения и пришла к выводу, что они не соответствуют необходимому уровню доказательности для установления неправомерного поведения, оппоненты Хана не отступают.

Последний поворот событий, как сообщает Боррель, заключается в том, что государства-участники Международного уголовного суда готовятся объединить в одном голосовании два разных вопроса: имело ли место серьезное нарушение служебной этики и следует ли отстранить прокурора от должности.

"Объединение второго вопроса с первым, несмотря на то, что обвинения так и не были доказаны, открывает возможность отстранить прокурора МУС на основании неподтвержденных утверждений. Или даже принять это решение по совершенно иному поводу – например, из-за добровольных интимных отношений между лицами, одно из которых занимало руководящую должность", – пишет автор колонки.

Он подчеркивает, что администрация президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стремятся к одному и тому же: гарантировать, что ни один международный суд не сможет привлечь к ответственности военных, пограничников или выбранных ими союзников, независимо от серьезности обвинений в военных преступлениях или преступлениях против человечности.

Как пишет Financial Times, в мае во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США предложил Китаю и России (ни они, ни США не являются участниками Римского статута МУС) присоединиться к нему в атаке на Суд. Тот факт, что Соединённые Штаты выбрали своими партнёрами в этой кампании два государства, у которых больше всего оснований опасаться юрисдикции МУС, говорит о настоящей цели операции против Хана гораздо больше, чем любые заявления о защите суверенитета.

Поэтому страны-участницы Римского статута (договора, учредившего Международный уголовный суд) стоят перед выбором, последствия которого выйдут далеко за рамки этого конкретного дела.

"Они могут потребовать процедуры, достойной учреждения, которое сами создали; процедуры, которая обеспечит прокурору Международного уголовного суда те же гарантии справедливого разбирательства, которых сам Суд требует от каждого государства. Или же они могут создать опасный прецедент: когда политическая целесообразность будет преобладать над судебными выводами. Правильный выбор очевиден", – подчеркивает Боррель.

По его словам, Карим Хан продемонстрировал мужество и стойкость, добиваясь ордеров на арест подозреваемых, которых в первые годы существования Суда считали бы неприкосновенными, и заслуживает признания и поддержки всего мира.

Подробнее – в колонке Жозепа Борреля, которая первоначально вышла на сайте Project Syndicate, Как Трамп вместе с Россией и Китаем "разбирает на кирпичики" Международный уголовный суд.