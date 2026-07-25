Страны-участницы Римского статута проголосовали за отставку прокурора МУС

Страны-участницы Римского статута высказались за отставку прокурора Международного уголовного суда Карима Хана с этой должности на фоне обвинений в домогательствах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в официальных коммюнике на сайте МУС.

24 июля Ассамблея стран-участниц Римского статута, являющаяся надзорным и "законодательным" органом МУС и состоящая из представителей стран-участниц, на специальной сессии в Нью-Йорке проголосовала за увольнение Карима Хана с должности прокурора Международного уголовного суда на основании того, что он совершил серьезные проступки.

Голосование было тайным. Решение поддержали 82 страны из 125. О своих намерениях проголосовать за отставку Хана ранее заявили, в частности, Нидерланды, где расположен МУС.

В Канцелярии прокурора МУС после голосования отметили, что приняли к сведению решение руководящего органа.

"После этого решения заместители прокурора Назхат Шамин Хан и Маме Мадиае Ньянг продолжат возглавлять Офис. Поскольку Карим Хан взял отпуск с мая 2025 года, заместители прокурора взяли на себя ответственность за руководство", – говорится в заявлении.

Также в нем заверили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Офис прокурора продолжает выполнять свою работу.

Главного прокурора Международного уголовного суда отстранили от должности после завершения дисциплинарного разбирательства, начатого в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Обвинения касаются показаний сотрудницы МУС, которая утверждает, что в течение длительного времени Хан совершал принудительные и неконсенсуальные сексуальные действия в отношении неё.

Однако его сторонники предполагают, что он стал политической мишенью из-за того, что добивается ордеров на арест израильских чиновников в связи с действиями Израиля в войне в Газе.

Наблюдательный орган МУС в июне рекомендовал уволить Хана с должности в связи с обвинениями.

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