В Германии легкомоторный самолет врезался в дом: двое погибших

В Германии разбился легкомоторный самолет с двумя людьми на борту, который врезался в крышу частного дома; оба погибли.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 11 утра в Нижней Саксонии в общине Гандеркезее недалеко от Олденбурга. Легкомоторный самолет начал терять высоту и врезался носовой частью в крышу частного дома, проломив её и нанеся серьёзные повреждения.

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После поступления сообщения в спасательные службы вокруг места аварии эвакуировали 100 домов и закрыли воздушное пространство.

Сначала среди обломков обнаружили одного погибшего, позже – ещё одного, зажатого внутри искорежённого самолёта.

Самолет, застрявший на лестнице между первым и вторым этажами здания, около 5 часов извлекали оттуда с помощью крана.

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Жильцы дома по счастливому стечению обстоятельств были в отпуске и не пострадали.

По данным сервисов отслеживания воздушного движения, разбившийся самолет – Tecnam P 2010 TDI длиной около 8 метров. Утром он вылетел из Бремена, ненадолго приземлился на аэродроме в Гандеркезее и через шесть минут после вылета оттуда потерпел крушение.

Подобная авария произошла в мае 2025 года, тогда погибли 71-летняя пилотесса и житель дома.

Ранее на этой неделе в Анкаре один человек погиб в аварии учебного вертолета.