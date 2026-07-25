Сибига встретился с Качкой перед его отъездом в Брюссель на новую работу

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с бывшим вице-премьером по вопросам евроинтеграции Тарасом Качкой, который в дальнейшем будет постоянным представителем Украины при ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

Сибига рассказал, что пожелал Тарасу Качке успехов на новой должности, и они обсудили дальнейшую работу по продвижению Украины в ЕС.

Из Facebook Андрея Сибиги

"Тарас много лет руководил европейским направлением в Киеве, хорошо знает его механику, сложные моменты и людей, от которых зависит продвижение вперед. Теперь этот опыт пригодится в Брюсселе, в ежедневном диалоге с европейскими институтами и государствами-членами. Это логическое продолжение большой работы. Правильный человек на посту, который будет определять будущее Украины", – отметил он.

Напомним, 16 июля Рада утвердила предыдущего постоянного представителя Всеволода Ченцова в качестве вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции вместо Тараса Качки, который, в свою очередь, занял его должность. Качка будет совмещать работу в ЕС также с обязанностями торгового представителя Украины.

По информации "ЕвроПравды", кандидатуру Ченцова рассматривали на должность вице-премьера по евроинтеграции еще в прошлом году. Президент Зеленский лично проводил с ним собеседование, и только из-за требования Юлии Свириденко назначили не его.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.