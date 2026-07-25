Польша направляет более 100 пожарных на помощь Испании, где бушуют лесные пожары

Польша решила направить на помощь испанским пожарным 105 своих пожарных на фоне все более сложной ситуации в окрестностях Мадрида.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в субботу объявили в Министерстве внутренних дел и администрации.

В ведомстве сообщили, что с 1 августа польские пожарные начнут работу в Испании в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, об активации которого Франция и Испания попросили ранее на этой неделе.

🌍🔥 Pożary nie znają granic. Dlatego polscy strażacy będą tam, gdzie ich pomoc może być najbardziej potrzebna.



🇵🇱➡️🇪🇸 Od 1 do 30 sierpnia w Hiszpanii służbę pełnić będzie 105 strażaków @KGPSP, którzy w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności będą wspierać działania… pic.twitter.com/31I1k7BLe2 – MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) July 25, 2026

"С 1 по 30 августа 105 пожарных будут дежурить в Испании, помогая в борьбе с пожарами", – говорится в заявлении.

В группу, которая отправится в Испанию, отобрали специалистов, подготовленных к работе в труднодоступной местности с "ручным" оборудованием. Они будут дежурить в три смены по 35 человек.

Как сообщалось, недалеко от Мадрида бушуют два крупных лесных пожара. Из-за них эвакуированы или ограничены в передвижении более 80 тысяч человек, столицу окутал смог.

Во Франции крупнейшие лесные пожары сосредоточены на юго-западе в районе города Бордо. Число эвакуированных из опасных районов в департаментах Жиронда и Ланды приближается к 200 тысячам.

К борьбе со стихийным бедствием с вечера субботы привлекут 1500 военных.