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Польша направляет более 100 пожарных на помощь Испании, где бушуют лесные пожары

Новости — Суббота, 25 июля 2026, 19:46 — Мария Емец

Польша решила направить на помощь испанским пожарным 105 своих пожарных на фоне все более сложной ситуации в окрестностях Мадрида.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в субботу объявили в Министерстве внутренних дел и администрации.

В ведомстве сообщили, что с 1 августа польские пожарные начнут работу в Испании в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, об активации которого Франция и Испания попросили ранее на этой неделе.

"С 1 по 30 августа 105 пожарных будут дежурить в Испании, помогая в борьбе с пожарами", – говорится в заявлении.

В группу, которая отправится в Испанию, отобрали специалистов, подготовленных к работе в труднодоступной местности с "ручным" оборудованием. Они будут дежурить в три смены по 35 человек.

Как сообщалось, недалеко от Мадрида бушуют два крупных лесных пожара. Из-за них эвакуированы или ограничены в передвижении более 80 тысяч человек, столицу окутал смог.

Во Франции крупнейшие лесные пожары сосредоточены на юго-западе в районе города Бордо. Число эвакуированных из опасных районов в департаментах Жиронда и Ланды приближается к 200 тысячам.

К борьбе со стихийным бедствием с вечера субботы привлекут 1500 военных.

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Польша стихийные бедствия Испания
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