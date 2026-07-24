"Похож на "Шахед": в Румынии сообщили новые подробности о сбитом дроне-нарушителе

Румынские военные чиновники сообщили, что впервые сбитый над страной дрон-нарушитель воздушного пространства был визуально идентифицирован как аппарат типа "Шахед", он был единственным БпЛА, залетевшим в румынское небо на этот раз.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В связи с первым сбиванием дрона-нарушителя воздушного пространства главнокомандующий армией генерал Влад Георгице и бригадный генерал Георге Максим выступили с пресс-конференцией.

На ней сообщили, что аппарат идентифицировали как дрон типа "Шахед" и что это был единственный беспилотник, залетевший на этот раз в Румынию. Его сбили с истребителя рядом с населённым пунктом Падина, расположенным примерно на границе уездов Яломица, Бреила и Бузэу.

"Визуально пилоты определили его как дрон типа "Шахед"/"Герань-2", – рассказал румынский главнокомандующий.

"Пока мы не можем сказать, что аппарат принадлежит конкретной стране… Есть много технических деталей, которые будут установлены, когда расследование завершится", – добавил он.

На брифинге отметили, что сбитый аппарат не направлялся ни к авиабазе в городе Фетешть, ни в Бухарест, ни к электростанции в городе Чернаводе, как начали предполагать в соцсетях. Дрон не пролетел ни над одним крупным городом.

Военные также отметили, что с 00:30 пятницы "не было ни одного часа без новой воздушной тревоги".

"Вблизи воздушного пространства Румынии наблюдалась очень интенсивная активность, очень интенсивные боевые действия между РФ и Украиной. У нас были постоянные воздушные тревоги, которые "накладывались" на угрозы в исключительной экономической зоне", – отметил Влад Георгице.

Напомним, 24 июля румынские военные впервые сбили с истребителя дрон-нарушитель воздушного пространства, который пролетел вглубь территории страны.

За время полномасштабной войны российские дроны, атаковавшие объекты в Украине, неоднократно залетали в воздушное пространство Румынии и разбивались там.

Самый серьёзный инцидент произошёл в конце мая, когда "Шахед" долетел до приграничного города Галац и врезался в верхний этаж многоэтажного дома, нанеся значительные разрушения.

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