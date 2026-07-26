Посол США заявил, что Трамп дает Ирану "пространство для переговоров"

Посол США в ООН Майк Волц заявил, что американский президент Дональд Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать возможность для дипломатии.

Об этом Волц рассказал телеканалу Fox News, пишет "Европейская правда".

Посол США в ООН прокомментировал паузу в американских ударах по Ирану, которые приостановились после 13 ночей бомбардировок подряд. Волц отметил, что таким образом Трамп предоставляет Тегерану "пространство для дипломатии".

"Он предоставляет переговорам определенное пространство, дает им немного свободы", – сказал посол.

Волц не предоставил дополнительных подробностей о характере переговоров. Следует отметить, что в течение выходных наблюдалось затишье в боевых действиях между Ираном и Соединенными Штатами.

Отвечая на вопрос об этой паузе, высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что президент "всегда четко заявлял, что отдает предпочтение дипломатии, но он показал Ирану, что произойдет, если тот не подойдет к переговорам серьезно".

Как известно, президент США ранее выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.

Также он заявил, что США будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.

А в субботу, 25 июля, Трамп заявил, что время для заключения мирного соглашения с Ираном еще не настало.