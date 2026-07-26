Посол США заявив, що Трамп дає Ірану "простір для переговорів"

Посол США в ООН Майк Волц заявив, що американський президент Дональд Трамп призупинив атаки на Іран, щоб дати простір дипломатії.

Про це Волц розповів телеканалу Fox News, пише "Європейська правда".

Посол США в ООН коментував паузу в американських ударах по Ірану, які призупинилися після 13 ночей бомбардувань поспіль. Волц зазначив, що таким чином Трамп надає Тегерану "простір для дипломатії".

"Він надає переговорам певний простір, дає їм трохи свободи", – сказав посол.

Волц не надав додаткових подробиць щодо характеру переговорів. Слід зазначити, що протягом вихідних спостерігалося затишшя у бойових діях між Іраном та Сполученими Штатами.

Відповідаючи на запитання про цю паузу, високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що президент "завжди чітко заявляв, що віддає перевагу дипломатії, але він показав Ірану, що станеться, якщо той не підійде до переговорів серйозно".

Як відомо, президент США раніше висловив скепсис до переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також він заявив, що США битимуть по мостах та електростанціях Ірану у відповідь обстріли торгових суден в Ормузькій протоці.

А в суботу, 25 липня, Трамп заявив, що час для укладання мирної угоди з Іраном ще не настав.