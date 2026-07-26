В Румынии подсчитали, сколько раз российские дроны нарушали ее воздушное пространство

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские дроны нарушали воздушное пространство Румынии 33 раза.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Румынии, с которым ознакомилось издание Digi24, пишет "Европейская правда".

По данным Министерства обороны, с начала войны России против Украины вблизи украинско-румынской границы было зафиксировано более 100 обстрелов.

За тот же период было зарегистрировано 33 вторжения российских беспилотников в воздушное пространство страны, последнее из которых произошло 26 июля 2026 года.

Власти также обнаружили фрагменты дронов или целые беспилотники на румынской территории примерно 50 раз.

По данным Минобороны, только в этом году на территории Украины вблизи границы с Румынией зафиксировано более 40 обстрелов. В результате этих инцидентов самолеты усиленной боевой службы воздушной полиции поднимались в воздух в 34 случаях.

Также в 2026 году было зафиксировано 18 несанкционированных вторжений дронов в воздушное пространство страны. В трёх случаях их сбили самолёты F-16 румынских ВВС – в течение этой недели. Последний такой инцидент произошёл 26 июля.

Кроме того, румынские военные обнаружили фрагменты беспилотников или целые беспилотники на территории Румынии 16 раз.

Отчет Министерства обороны появился после того, как ведомство предоставило новые подробности о миссии, выполненной в воскресенье, 26 июля, когда самолет F-16 румынских ВВС сбил беспилотник, незаконно проникший в воздушное пространство страны.

МИД Румынии вызвал российского посла после того, как румынские истребители сбили третий за последние три дня дрон, нарушивший воздушное пространство страны.