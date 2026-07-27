Семь стран ЕС призвали Еврокомиссию поддержать туризм на восточных границах

Семь стран Европейского Союза обратились к Европейской комиссии с призывом принять целенаправленные меры по укреплению туризма в приграничных регионах.

Об этом сообщило в понедельник, 27 июля, Министерство экономики и инноваций Литвы, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, Румыния и Болгария обратились к Еврокомиссии с просьбой принять меры по укреплению туризма в приграничных регионах ЕС.

"Хотя Литва является безопасным и привлекательным туристическим направлением, геополитические факторы вдоль восточной границы продолжают влиять на решения международных туристов и инвесторов. Поэтому вместе с нашими региональными партнерами мы стремимся обеспечить, чтобы ЕС уделял больше внимания и поддержки странам, где участники туристической экосистемы сталкиваются с дополнительными вызовами из-за этих обстоятельств", – заявил министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас.

Страны отметили, что из-за геополитической ситуации и войны России в Украине регион продолжает сталкиваться с вызовами, которые негативно сказываются на потоках въездного туризма и вызывают осторожность у инвесторов.

Поэтому они призвали Еврокомиссию включить меры в отношении восточных приграничных регионов в будущую стратегию ЕС по устойчивому туризму, принять целенаправленные меры для укрепления устойчивости и конкурентоспособности малых и средних предприятий и туристических направлений, а также улучшить транспортное сообщение и восстановить доверие к региону.

Недавно сообщалось, что депутаты городского совета латвийской столицы Риги приняли решение об повышении туристического сбора с 2027 года.

Также ранее стало известно, что правительство Финляндии рассматривает возможность введения туристического налога.