Глава МИД Германии на встрече с Лавровым поднял вопрос о зерновой блокаде

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым поднял вопрос о зерновой блокаде в Черном море, но это не принесло никаких результатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал представитель МИД Германии Йозеф Гинтерзеер, которого цитирует DW.

Как отметил представитель немецкого внешнеполитического ведомства, поднять вопрос о зерновой блокаде Вадефуля просили представители ряда стран.

Немецкий министр откликнулся на эту просьбу, однако конкретных результатов в этом вопросе достичь не удалось.

"Как вы знаете, Чёрное море имеет исключительное значение для обеспечения мира зерном, прежде всего пшеницей. Поэтому министр иностранных дел откликнулся на эту просьбу. Этот вопрос касается всего мира и, в частности, конечно, стран Глобального Юга, к которым относятся многие страны – покупатели зерновых из Черноморского региона, прежде всего из Украины", – отметил пресс-секретарь.

Гитерзеер напомнил, что "зерновые – это скоропортящийся товар, поэтому действовать нужно немедленно". Между тем пока достичь прогресса в этом вопросе не удалось, констатировал он.

Ссылаясь на конфиденциальность темы, пресс-секретарь МИД ФРГ не стал вдаваться в подробности текущих переговоров о снятии зерновой блокады в Чёрном море, дав понять лишь, что на достижение прогресса в этой сфере направлены усилия многих государств.

Сам Вадефуль ранее объяснил, что провел встречу с Лавровым, чтобы заявить ему о недопустимости эскалации и чтобы не оставлять переговоры с РФ только на долю США.

Встреча глав МИД Германии и РФ в Нью-Йорке стала первой с 2022 года. С тех пор представители правительств Германии и России, хотя и участвовали в различных международных встречах, однако прямых переговоров на уровне министров иностранных дел не проводилось.

Сообщалось, что 23 сентября государственный секретарь США Марко Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке.