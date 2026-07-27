Сім країн ЄС закликали Єврокомісію підтримати туризм на східних кордонах

Сім країн Європейського Союзу завернулися до Європейської комісії із закликом вжити цілеспрямованих заходів для зміцнення туризму в прикордонних регіонах.

Про це повідомило у понеділок, 27 липня, Міністерство економіки та інновацій Литви, пише LRT, передає "Європейська правда".

Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Румунія та Болгарія звернулася до Єврокомісії із проханням вжити заходів для зміцнення туризму в прикордонних регіонах ЄС.

"Хоча Литва є безпечним і привабливим туристичним напрямком, геополітичні фактори вздовж східного кордону продовжують впливати на рішення міжнародних туристів та інвесторів. Тому разом із нашими регіональними партнерами ми прагнемо забезпечити, щоб ЄС приділяв більше уваги та підтримки країнам, де учасники туристичної екосистеми стикаються з додатковими викликами через ці обставини", – заявив міністр економіки та інновацій Едвінас Грікшас.

Країни зазначили, що через геополітичну ситуацію та війну Росії в Україні регіон продовжує зіштовхуватися з викликами, які негативно позначаються на потоках в’їзного туризму та викликають обережність інвесторів.

Тому вони закликали Єврокомісію додати заходи щодо східних прикордонних регіонів у майбутню стратегію ЄС щодо сталого туризму, вжити цілеспрямованих заходів для зміцнення стійкості та конкурентоспроможності малих і середніх підприємств та туристичних напрямків, а також покращити транспортне сполучення та відновити довіру до регіону.

Нещодавно писали, що депутати міської ради латвійської столиці Риги ухвалили рішення про збільшення туристичного збору з 2027 року.

Також раніше стало відомо, що уряд Фінляндії розглядає можливість запровадження туристичного податку.