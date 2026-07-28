СМИ узнали новые подробности о задержанных по делу об избиении украинцев во Вроцлаве

Польские СМИ узнали новые подробности о подозреваемых в жестоком нападении на украинскую пару во Вроцлаве.

Об этом пишет польская газета Gazeta Wyborcza, сообщает "Европейская правда".

Накануне полиция Вроцлава сообщила о задержании двух подозреваемых в возрасте 27 и 45 лет. По информации издания, одним из них является Адам С., по прозвищу "Цицу" – ранее судимый мужчина, участвующий в поединках по боям голыми кулаками.

Другой задержанный, по данным издания, выступает в смешанных единоборствах (ММА).

По информации издания, Адама С. удалось опознать на записях камер видеонаблюдения благодаря бинту на левой ноге. Сообщается, что перед нападением он вместе с товарищем зашел в магазин, где между ними и 20-летней украинкой возник спор из-за очереди.

После выхода из магазина девушка включила камеру телефона. На записи видно, как мужчина с бинтом на ноге наносит удар её спутнику, после чего другой нападавший в красной футболке бьёт украинку по голове.

В настоящее время полиция разыскивает третьего участника инцидента. Ведётся следствие.

Напомним, в воскресенье, 26 июля, во Вроцлаве напали на молодую украинскую пару. Отмечается, что пара зашла в магазин недалеко от своего дома, а после того, как они вышли на улицу, несколько мужчин начали преследовать их. Причиной нападения, как утверждается, стал "их акцент".

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призвало к оперативной реакции польских правоохранительных органов на инцидент, в результате которого пострадали украинцы. Глава МИД Андрей Сибига поручил генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования.