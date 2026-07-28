ЗМІ дізналися нові деталі про затриманих у справі побиття українців у Вроцлаві

Польські ЗМІ дізналися нові подробиці про підозрюваних у жорстокому нападі на українську пару у Вроцлаві.

Про це пише польська газета Gazeta Wyborcza, пише "Європейська правда".

Напередодні поліція Вроцлава повідомила про затримання двох підозрюваних віком 27 і 45 років. За інформацією видання, одним із них є Адам С. на прізвисько "Цицу" – раніше судимий чоловік, який бере участь у поєдинках із боїв на голих кулаках.

Інший затриманий, за даними видання, виступає у змішаних єдиноборствах (ММА).

За інформацією видання, Адама С. вдалося впізнати на записах камер відеоспостереження завдяки бинту на лівій нозі. Повідомляється, що перед нападом він разом із товаришем зайшов до магазину, де між ними та 20-річною українкою виникла суперечка через чергу.

Після виходу з магазину дівчина увімкнула камеру телефону. На записі видно, як чоловік із бинтом на нозі завдає удару її супутнику, після чого інший нападник у червоній футболці б'є українку по голові.

Наразі поліція розшукує третього учасника інциденту. Триває слідство.

Нагадаємо, у неділю, 26 липня, у Вроцлав напали на молоду українську пару. Зазначається, що пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку, а після того, як вони вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали переслідувати їх. Причиною нападу, як стверджується, став "їхній акцент".

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на інцидент, внаслідок якого постраждали українці. Очільник МЗС Андрій Сибіга доручив генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування.