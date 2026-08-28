В Осло приносят цветы к королевскому дворцу на фоне сообщений о тяжелом состоянии короля

Норвежцы принесли букеты цветов к королевскому дворцу в Осло, чтобы поддержать короля Харальда, состояние которого в больнице накануне серьезно ухудшилось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

В четверг, когда королевский двор опубликовал сообщение об ухудшении состояния здоровья госпитализированного монарха, люди начали нести цветы, норвежские флаги и лампадки к королевскому дворцу.

фото: NRK

89-летний король Харальд, самый пожилой монарх в Европе, находится в больнице уже 10 дней, где проходит лечение от редкого заболевания крови – гемолитической анемии. Поздно вечером в четверг дворец опубликовал сообщение о том, что состояние короля не изменилось.

Супруга короля, королева Соня, и его сын, кронпринц Хокон, отменили королевские обязательства, чтобы вместе с другими членами семьи быть у постели Харальда в Университетской больнице Осло. Все они пробыли там несколько часов.

В течение дня на Дворцовой площади собирались толпы людей, а норвежское государственное телевидение отменило свою программу, чтобы освещать эти события.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре отменил запланированную поездку в Германию, где в четверг он должен был встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем. "Вся нация с нами, и мы посылаем теплые мысли королю и остальным членам королевской семьи", – отметил он в своем заявлении.

В последние годы король, находящийся на престоле с 1991 года, испытывал ряд проблем со здоровьем, что вынудило его сократить объем королевских обязанностей и установить кардиостимулятор.

В феврале его госпитализировали из-за инфекции и обезвоживания на Тенерифе, куда он отправился в частное путешествие вместе с королевой Соней.