Премьер Канады отреагировал на указ Трампа о переименовании озера Онтарио

Премьер-министр Канады Марк Карни отверг решение президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в "озеро Америка", сославшись на многовековую историю названия озера.

Об этом Карни написал в социальной сети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Канады отметил, что название Онтарио происходит от вендатского слова Ontari’io, что означает "озеро прекрасное, озеро великое".

По его словам, этому названию более 400 лет, и оно появилось ещё до образования Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости Соединённых Штатов Америки.

"Мы знаем, что Америка меняется. Меняются её торговые отношения, внешняя политика, национальные достопримечательности и названия водоёмов. Канадцы также знают, что называть вещи своими именами означает называть это озеро Онтарио – тогда, сейчас и всегда", – написал Карни.

Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка".

Трамп заговорил о переименовании озера Онтарио несколько дней назад, после провала торговых переговоров, когда США ввели 50-процентную пошлину на некоторые канадские товары.

25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США.

Подробнее об этом читайте на сайте "ЕвроПравды": Битва за экспорт и суверенитет: почему Канада вступила в торговую войну с Трампом и что поставлено на карту