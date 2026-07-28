По каким причинам в Польше усилилась украинофобия и как ЕС может вмешаться в ситуацию

В Украине много говорят и пишут о европейских ценностях. Во многом это связано с началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Ведь первым был открыт кластер "Основы" – именно в нем закреплены критерии верховенства права и прав человека.

В то же время из соседнего государства ЕС, Польши, одна за другой поступают шокирующие новости, которые также касаются критериев кластера "Основы". Нападения на украинцев в Польше уже стали повседневностью. Последнее из них произошло во Вроцлаве, где трое поляков напали на парня и девушку из-за их украинского акцента.

Мощная волна ксенофобии, направленной против украинцев, ощутимо подрывает, среди прочего, представление о ЕС как о пространстве общих европейских ценностей. Ничего подобного никогда не было в Украине – хотя Польша является членом Евросоюза, а мы процедурно далеки от вступления.

О том, как польское государство способствовало антиукраинской радикализации и почему Евросоюз должен вмешаться, читайте в колонке редактора "Европейской правды" Анатолия Марциновского Праздник ксенофобии в стране ЕС: Брюссель должен отреагировать на антиукраинские нападения в Польше. Далее – краткое изложение колонки.

Автор колонки подчеркивает, что бороться с ксенофобией должно в первую очередь государство.

Иногда полиция довольно быстро задерживает нападавших, но все же количество приговоров и строгость наказаний пока несопоставимы с масштабом проблемы, которая, очевидно, только усугубляется, констатирует Анатолий Марциновский.

"И главное: именно польское государство – то своими действиями, то недостаточным противодействием – виновато в этом росте антиукраинской и, по сути, антиевропейской ксенофобии. Один из "отцов-основателей" этой проблемы – президент Польши Кароль Навроцкий", – пишет редактор.

По его словам, именно Навроцкий использовал присвоение президентом Зеленским имени героев УПА военному подразделению для авантюрной кампании, направленной на извлечение политической выгоды, которая в результате критически усилила демонизацию украинцев. На практике это привело к резкому росту агрессии в отношении тех, кто находится в Польше, добавляет Марциновский.

В то же время автор колонки напоминает, что антиукраинские настроения начали ощутимо расти в 2023 году – задолго до "спецоперации" Навроцкого по отзыву у Зеленского награды. Отправной точкой тогда стала блокада украинской границы.

"Реакция правительства Дональда Туска на ту вакханалию с остановкой украинских грузовиков с зерном и высыпанием украинского зерна из вагонов – как ее кульминация – была политически вялой, если не самоустранением. Электоральные соображения, осторожность, заигрывание с фермерами – такая тактика всегда лишь поощряет радикалов к дальнейшим действиям", – отмечает редактор "ЕвроПравды".

В результате, добавляет автор колонки, польское государство как таковое довело антиукраинскую радикализацию почти до точки невозврата.

То, что происходит в Польше, противоречит не только статье 3 Договора о ЕС, но и его директиве, регламентирующей пребывание в Польше украинских беженцев.

"Государства-члены применяют временную защиту с должным уважением к правам человека и основным свободам…", – говорится в ней. Но, как подчеркивает Анатолий Марциновский, сотни тысяч украинцев не могут чувствовать себя в безопасности в Польше из-за развернутой против них дискриминационной кампании, которая очень напоминает ту, которую годами практикует путинская Россия.

"Эта направленная против украинцев ксенофобия однозначно требует внимания Брюсселя. В любой форме. Хотя бы в виде классического глубокого или просто выражения обеспокоенности со стороны Еврокомиссии", – пишет автор колонки.

Своё слово мог бы сказать и Европарламент.

"Международный резонанс необходим. И Евросоюз может сказать самое весомое слово", – резюмирует редактор.

Подробнее – в колонке Анатолия Марциновского Праздник ксенофобии в стране ЕС: Брюссель должен отреагировать на антиукраинские нападения в Польше.