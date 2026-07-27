Большинство поляков не верят, что "ПиС" сможет вернуться к власти без экс-премьера Моравецкого

Большинство поляков не верят, что главная правая партия Польши "Право и справедливость" ("ПиС") сможет вернуться к власти после выборов 2027 года без бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Об этом свидетельствует опрос Института исследований Pollster, проведенный для издания Super Express, сообщает "Европейская правда".

Раскол в партии "ПиС" и исключение из неё Матеуша Моравецкого вызывают у респондентов сомнения относительно позитивного будущего партии. В исследовании Pollster 62% опрошенных признали, что "ПиС" без Моравецкого не имеет шансов вернуться к власти в 2027 году. Противоположного мнения придерживались 38% респондентов.

"Если бывший премьер-министр и его (гипотетическая. – Ред.) партия наберут 5–8% на выборах в следующем году, то станут одним из игроков на правом фланге, наряду с "Конфедерацией". Тогда у "ПиС", если её результат упадет ниже 20%, возникнет серьезная проблема. Без Моравецкого правое правительство сформировать не удастся", – оценил политолог, профессор Казимеж Кик в беседе с Super Express.

24 июля лидер "ПиС" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 членов покинут политическую силу.

Это стало следствием продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса, подробности которого изложены в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.

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