В польской партии "Право и справедливость" произошел раскол: из партии исключают более 30 депутатов

Лидер главной польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объявил в пятницу, что более 30 членов покинут политическую силу из-за отказа подписать декларацию об отсутствии членства в объединениях, которые "занимаются политической деятельностью", в рамках партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Известно, что ранее подписать такую декларацию отказался также Матеуш Моравецкий, бывший премьер-министр Польши и вице-президент "ПиС".

В апреле Моравецкий основал в рамках партии ассоциацию "Развитие плюс", при этом он утверждал, что этот шаг направлен на расширение электоральной базы партии. К этому объединению присоединились десятки депутатов "ПиС".

Однако руководство партии установило крайний срок (полночь четверга, 23 июля), до которого все депутаты "ПиС" должны были письменно подтвердить, что они не являются членами политических объединений типа "Развитие плюс".

"Около 30 с лишним депутатов нашей партии вышли из её рядов. Факт очевиден: все знали, что должны подписать, и в то же время все знали, какими будут последствия отказа от подписания", – сообщил Качиньский на пресс-конференции в штаб-квартире "ПиС" в пятницу.

Качиньский заявил, что знал о предложении по расколу партии, выдвинутом "надежным, очень влиятельным лицом" в "ПиС".

"Дело связано, с одной стороны, с ассоциацией, но прежде всего с предложением, прозвучавшим уже много недель назад, о расколе нашей партии. В этой ситуации мы не могли рассматривать ассоциацию иначе, как элемент именно этого плана, плана раскола партии", – сказал лидер "ПиС".

Качиньский утверждал, что то, чем занималось объединение, можно было делать и в рамках партии, но такое предложение было отклонено.

Еще в пятницу утром Моравецкий в эфире wPolsce24 заявил, что остается одним из лидеров "ПиС". В рамках компромисса он предложил понизить себя до статуса рядового члена партии и уйти в отставку с поста вице-президента.

"Давайте действовать так, чтобы сохранить достоинство. Люди, вступавшие в "ПиС", не должны подписывать очередные декларации", – убеждал он.

Стоит отметить, что турбулентность в "ПиС" началась чуть более чем за год до парламентских выборов, которые должны состояться в Польше осенью 2027 года,

Недавний опрос показал, что большинство поляков считают лучшим кандидатом в премьеры от партии "Право и справедливость" Матеуша Моравецкого.

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