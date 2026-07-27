На Испанию, борющуюся с масштабными пожарами, надвигается новая волна жары
Со среды в Испании начнётся очередная волна экстремальной жары, которая может ещё больше усугубить ситуацию с масштабными лесными пожарами в окрестностях Мадрида.
Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".
Испанская государственная метеослужба Aemet объявила, что с середины недели в стране ожидается новая волна жары, которая станет уже четвертой за лето 2026 года. Жаркие дни начнутся 29 июля и продлятся, по предварительным данным, до воскресенья, 2 августа.
"Погодные условия для борьбы с пожарами ухудшатся, так как начинается новый период сильной жары с низкой влажностью и, местами, сильным порывистым ветром", – отметил представитель Aemet Рубен дель Кампо.
По последним оценкам, пожары в провинциях Мадрид, Авила и Толедо опустошили 77 000 гектаров территории и привели к эвакуации или ограничениям в передвижении 90 тысяч человек.
От пожаров страдает также соседняя Франция, где число эвакуированных превысило 200 тысяч. Наиболее сложная ситуация – в департаменте Жиронда на юго-западе.
Для локализации пламени французские власти с вечера 25 июля привлекают армию, туда направляется президент страны Эмманюэль Макрон, чтобы выразить солидарность с задействованными службами.
По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.
В Еврокомиссии предупредили, что Механизм гражданской защиты ЕС уже исчерпывает свои возможности в тушении лесных пожаров.