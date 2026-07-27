Во Франции прогнозируют, что лесные пожары возле Бордо могут продолжаться до осени

Во Франции подполковник Национальной федерации пожарных Давид Аннотель не исключил, что лесные пожары, бушующие в регионе Бордо, не удастся полностью потушить до конца лета.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

По словам Аннотеля, "в течение многих недель и месяцев придется рассчитывать на подкрепление, которое будет продолжать поступать со всей Франции".

Он сравнил этот пожар с пожаром в Ландирасе в 2022 году, который был объявлен потушенным лишь в конце сентября.

Между тем представители властей заверили, что, несмотря на то, что пожар до сих пор не взят под контроль, эвакуацию из Бордо проводить не планируют.

"На данный момент эвакуация Бордо не планируется", – сказала пресс-секретарь регионального правительства Мод Брегон.

В то же время она подчеркнула, что необходимо "оставаться крайне осторожными".

Пожар, бушующий на юго-западе, настолько мощный, что создает собственные погодные условия, из-за чего любые прогнозы становятся особенно рискованными.

Пожар в департаменте Жиронда недалеко от Бордо, продолжающийся со среды, продолжает разрастаться и продвигается в направлении города. Для локализации пламени французские власти с вечера 25 июля привлекают армию.

Французские власти сообщили в воскресенье, 26 июля, что 220 000 человек были эвакуированы из района крупного лесного пожара, бушующего на юго-западе страны и в настоящее время угрожающего городу Бордо.

Во Франции также рекомендуют туристам воздержаться от поездок в департамент Жиронда.