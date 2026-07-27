В Еврокомиссии предупредили о перегрузке системы реагирования из-за пожаров в Европе

Европейская комиссия предупредила, что Механизм гражданской защиты ЕС исчерпывает свои возможности в тушении лесных пожаров, которые в этом месяце охватили ряд стран, в частности Францию и Испанию.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Европейская комиссия активировала свою систему реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы поддержать Францию и Испанию в борьбе с лесными пожарами. В рамках этой помощи Париж получил семь пожарных самолетов и четыре вертолета, а Мадрид – шесть самолетов и три наземные пожарные бригады.

В то же время в ЕК предупредили, что система реагирования с трудом справляется с лесными пожарами, бушующими в нескольких европейских странах.

"Эти пожары выходят за рамки наших возможностей", – заявил в понедельник журналистам представитель Комиссии.

Лесные пожары уже уничтожили более 80 тысяч гектаров в Испании и более 42 тысяч гектаров во Франции. Оба пожара до сих пор не взяты под контроль и вынудили более 320 тысяч человек покинуть свои дома.

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Аджа Лябиб недавно признала, что Механизм гражданской защиты блока "находится под давлением", но настаивала, что "он работает".

Брюссель стремится расширить свой пожарный парк для будущих чрезвычайных ситуаций и улучшить возможности реагирования на трансграничные стихийные бедствия. Чиновники ЕС признали, что изменение климата удлиняет сезоны лесных пожаров и приводит к их интенсификации.

В Еврокомиссии считают, что Европа должна инвестировать гораздо больше средств в предотвращение катастроф, а не полагаться на все более дорогостоящие экстренные меры.

Напомним, пожар во французском департаменте Жиронда недалеко от Бордо, продолжающийся со среды, продолжает разрастаться и продвигается в направлении города. Для локализации пламени французские власти с вечера 25 июля привлекают армию.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

Кроме того, пожары меньшего масштаба тушат в департаментах Ланды, Вар, Верхние Альпы, Верхняя Корсика.

Крайне сложная ситуация также в Испании, где тушат масштабные пожары вокруг Мадрида. 27 июля региональное правительство сообщило, что в течение ночи распространение огня на новые территории замедлилось.