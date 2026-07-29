Прокурор по делу Мадуро возглавил национальную разведку администрации Трампа

Сенат утвердил Джея Клейтона на посту главы разведки администрации Дональда Трампа, сменив временного кандидата, который вызвал широкую озабоченность в связи с возможностью использования этой должности для вмешательства в выборы в США.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Клейтон, ранее занимавший должность главного федерального прокурора Манхэттена, был утвержден на посту директора национальной разведки 51 голосом против 47.

Он сменит главу агентства по регулированию рынка жилья Билла Пулте, чье назначение на должность исполняющего обязанности директора вызвало критику из-за отсутствия у него опыта в сфере национальной безопасности и его роли в пресечении расследований по делам об ипотечном мошенничестве в отношении оппонентов Трампа.

Клейтон является партнером Трампа по гольфу и, как бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка, вел громкие дела в интересах администрации. Среди них – дело против бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро (после его задержания американскими спецподразделениями) и основателей компаний First Brands и Tricolor.

На смену Клейтону на посту федерального прокурора Манхэттена должен прийти Джеймс Макдональд, партнер юридической фирмы Sullivan & Cromwell, который входил в юридическую команду Трампа во время апелляционного рассмотрения дела об уголовном осуждении президента, связанного с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс.

За время пребывания Пулте на посту в Управлении директора национальной разведки произошло несколько волн сокращений персонала, а временный директор объявил о пятой волне увольнений во вторник – именно в тот день, когда должен был быть утвержден его преемник.

Стоит напомнить: 22 мая американский президент объявил, что исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас. Глава ведомства Тулси Габбард сообщила, что ее отставка вступит в силу 30 июня.

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