Прокурор у справі Мадуро очолив нацрозвідку адміністрації Трампа

Сенат затвердив Джея Клейтона на посаді глави розвідки адміністрації Дональда Трампа, замінивши тимчасового кандидата, який викликав широке занепокоєння щодо використання цієї посади для втручання у вибори в США.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Клейтон, який раніше обіймав посаду головного федерального прокурора Мангеттену, був затверджений на посаді директора національної розвідки 51 голосом проти 47.

Він замінить керівника агентства з регулювання ринку житла Білла Пулте, чиє призначення на посаду виконувача обов’язків директора викликало критику через відсутність у нього досвіду у сфері національної безпеки та його роль у порушенні розслідувань щодо іпотечного шахрайства стосовно опонентів Трампа.

Клейтон є партнером Трампа по гольфу і, як колишній федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка, вів гучні справи на користь адміністрації. Серед них – справа проти колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро (після його затримання американськими спецпідрозділами) та засновників компаній First Brands і Tricolor.

На зміну Клейтону на посаді федерального прокурора Мангеттену має прийти Джеймс Макдональд, партнер юридичної фірми Sullivan & Cromwell, який входив до юридичної команди Трампа під час апеляційного розгляду справи про кримінальне засудження президента, пов’язаного з виплатою грошей порнозірці Стормі Деніелс.

За перебування Пулте на посаді в Управлінні директора національної розвідки відбулося кілька хвиль скорочень персоналу, а тимчасовий директор оголосив про п’яту хвилю звільнень у вівторок – саме в той день, коли мав бути затверджений його наступник.

Варто нагадати: 22 травня американський президент оголосив, що виконувачем обов’язків директора Національної розвідки США стане колишній офіцер ЦРУ Аарон Лукас. Очільниця відомства Тулсі Габбард тоді повідомила, що її відставка набере чинності 30 червня.

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