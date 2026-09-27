Священник, раненный во время нападения в монастыре в Польше, призвал не обвинять украинцев

Отец Адриан, получивший ранение в результате нападения украинца с ножом в четверг в монастыре в Ярославе, призвал не обвинять после этого всех украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

В субботу днём, через два дня после трагического нападения с ножом, Ярославское аббатство вновь открылось для верующих. В нём проходят молитвы за погибшего священника Станислава Збойновича и четырёх других человек, раненных нападавшим.

Во время субботней мессы отец Адриан, одна из жертв нападения с ножом, произнес проповедь. Он стоял у алтаря с бинтами на голове и руке, а также с синяками на лице.

Во время проповеди отец Адриан сказал, что прощает нападавшего, 31-летнего Игоря М. Он подчеркнул, что говорит это также от имени покойного отца Станислава. Отец Адриан также попросил молиться за нападавшего, чтобы он "испытал благодать обращения". "Ему больше всего нужна эта молитва", – подчеркнул священник.

В дальнейшей части проповеди священник обратился ко всем верующим с просьбой не позволять тому факту, что нападавший является гражданином Украины, влиять на их отношение к этой нации.

"Я также хотел бы попросить вас не обвинять народ, из которого происходит преступник… Зло было совершено конкретным человеком, который несёт ответственность за свои действия. Поэтому я прошу вас не отвечать злом на зло, а отвечать любовью, поддержкой и пониманием", – добавил он.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырех мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец в четверг въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения.

Судебные психиатры констатировали у него признаки психического заболевания в виде острых, многоформных психотических расстройств. Нынешнее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебных процедурах, в частности в допросе.

В субботу, 26 сентября, Районный суд в Ярославе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде предварительного заключения в отношении Игоря М.